Lars Barfoed har meldt sig ind i nyt parti

Den tidligere konservative formand Lars Barfoed har meldt sig ind i Moderaterne.

Det skriver Berlingske.

- Moderaterne ligger dér i dansk politik, hvor jeg meget gerne havde set, at Det Konservative Folkeparti lå – som et centrumhøjreparti, der søger indflydelse og samarbejde på tværs af midten, siger Barfoed til avisen.

- Derfor er det et naturligt valg for mig.

Lars Barfoed meldte sig ud af De Konservative tidligere i august. Her lød det, at det primært drejede sig om den lokale konservative ledelse i Frederiksberg Kommune.

Over for Berlingske lyder det nu, at det også handler om den nuværende konservative formand, Søren Pape Poulsens, kurs. Særligt valget om at stå uden for SVM-regeringen, beskriver Lars Barfoed som "et stort slag for mig".

- Jeg er uenig i, at man hellere vil have en alliance med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som i mine øjne står for nogle helt andre værdier, end Det Konservative Folkeparti har stået for, siger han til mediet.

Lars Barfoed var formand for De Konservative fra 2011 til 2014, hvor Søren Pape Poulsen tog over.

Tidligere har Lars Barfoed også besat en række ministerposter heriblandt som justitsminister og transportminister.

Han har ikke siddet i Folketinget siden 2015, hvor han ikke blev genvalgt. Herefter forlod han dansk politik.

Lars Barfoed meldte sig ifølge Berlingske ind i Moderaterne mandag aften. Forinden havde han drøftet beslutningen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der har stiftet partiet.

Ifølge den tidligere konservative formand har han ikke meldt sig ind i Moderaterne for at stille op til Folketinget.

- Her og nu har jeg ikke konkrete planer om det, men man ved jo aldrig, hvad fremtiden bringer, siger han til Berlingske.

Siden Barfoed forlod Folketinget i 2015 har han stiftet en rådgivervirksomhed og været direktør i et kommunikationsbureaus public affairs-afdeling.

Fra 2017 til 2020 var Lars Barfoed bestyrelsesformand i Energinet.

