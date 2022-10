Lars Findsen-bog rives ud af hænderne på boghandlere

Der har siden torsdag været et stormløb mod boghandlere for at få fingrene i den tidligere FE-chef Lars Findsens bog "Spionchefen - erindringer fra celle 18".

- Det er flere år siden, at vi har haft kø foran vores butikker. Det har vi haft på udgivelsesdagen og også de følgende dage foran nogle butikker.

- Det er fuldstændigt vildt, det vi oplever.

Også Saxo, der er Danmarks største boghandler online, har oplevet et usædvanligt tryk.

Saxo oplyser til Ritzau, at salget af Lars Findsens bog omgående torsdag blev historisk.

- Vi har aldrig solgt så mange eksemplarer af en enkelt titel på én dag, som vi gjorde i torsdags, oplyser presseansvarlig Karen Fjordside Pontoppidan.

Bogen er udgivet på Politikens Forlag, der trykte 20.000 bøger i første oplag.

De 20.000 bøger er dog for længst udsolgt til boghandlere, hvilket betyder, at før andet og tredje oplag kommer gennem trykken, er der kun de bøger tilbage, som ligger ude i boghandlerne.

Og her ryger de hurtigt ifølge Marianne Lyngby Pedersen.

- Der var en butik i går, der fortalte mig, at de bøger, som havde bestilt ekstra, nåede de ikke engang at lægge på plads. Så var de væk, siger hun.

- Hun stod med dem i favnen. Kunderne kom ind, tog en ud af favnen på hende, betalte og gik igen.

I bogen fortæller Lars Findsen om hele forløbet, der ledte op til hans hjemsendelse og nu tiltalt for at have lækket statshemmeligheder.

Sagen har været omtalt meget i medierne, men ifølge Marianne Lyngby Pedersen kan det være svært at bedømme, i hvor høj grad den salgs omsættes til salg af bøger.

Hun gætter på, at der måske er en særlig ingrediens, der gør efterspørgslen efter denne bog endnu mere akut:

- Jeg får nogle flashback til "Syv år med PET", hvor jeg ikke lavede andet i en uge, fordi der var nedlagt fogedforbud, siger.

"Syv år med PET" var en bog om Jacob Scharf, hvor der to dage før udgivelsen blev nedlagt et fogedforbud, som senere blev ophævet.

- Jeg ved ikke, om det kan være et ekko fra tid, hvor man tænker: Hvis der kommer et fogedforbud, så skal jeg have bogen, inden det bliver nedlagt, siger Marianne Lyngby Pedersen.

/ritzau/