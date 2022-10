Lars Frost har skrevet en ikke helt overbevisende roman om at skrive en roman

Lars Frost skriver om køn, parfold og forældreskab, men også om at skrive en roman. Det er der kommet et lige dele spøjst og velskrevet, men ikke helt overbevisende værk ud af

I sin nye roman, "De forenede", med den underlige engelske undertitel "A Constitutional" skriver Lars Frost, som han ofte gør, med en skælm bag øret, så man aldrig for alvor kan vide sig sikker på, hvad der sker rundt om det hjørne, som han meget gerne løber om med læseren på slæb.

Frost er, det gjaldt i høj grad også for forgængeren "Havet" (2020), nemlig ikke så meget interesseret i at lade os se gennem litteraturens vindue, han er ikke optaget af historiefortælling, nuancerede karakterportrætter og al den jazz, som nogen af os også gerne søger i litteraturen.

I stedet slører han glasset og gør opmærksom på vinduet som sådan ved at skrive en roman, der måske nok – i hvert fald tilsyneladende – handler om kønsroller, forældreskab og parforhold med en kvindelig jeg-fortæller, der selv er forfatter, hendes barnlige, hjemmegående mand og deres to børn som omdrejningspunkt. De bor først lidt her og så lidt der, lidt i Italien, lidt i Danmark (det kommer sig vist ikke så nøje), og ligegyldigt hvor de befinder sig, døjer de gevaldigt med at (for)enes.