Lars Løkke om anklager mod partifælle: Det ser ikke godt ud

Moderaternes formand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger onsdag om sagerne mod partifællen Jon Stephensen, at "det ikke ser godt ud".

- Det ser slet ikke godt ud. Det må Jon Stephensen selv stå på mål for og tage ansvar for, lyder det fra Lars Løkke til flere medier, heriblandt TV 2.

Udtalelserne kommer, efter at der tirsdag dukkede nye anklager op mod kulturordfører Jon Stephensen (M). Til TV 2 har en række tidligere kolleger fortalt, hvordan Jon Stephensen som teaterchef i flere sammenhænge har overskredet deres grænser.

Jon Stephensen gav onsdag på Facebook en "uforbeholden undskyldning" til skuespillere og ansatte, som har oplevet hans adfærd som grænseoverskridende.

- Det billede, der er tegnet af Jon Stephensen, bryder jeg mig ikke om at kigge på, siger Lars Løkke.

- Jeg både håber og tror, at der er mere i Jon Stephensen end det billede, der er tegnet de sidste dage. Det bliver jeg nødt til at sige. Jeg kan ikke lide det billede, der er tegnet.

- Det kan Jon Stephensen heldigvis heller ikke selv, har jeg set. Han har været ude at undskylde. Det er jo kun Jon Stephensen selv, der kan reparere på det – kald det tillidskløft, eller hvilket ord man nu vil bruge. Det kan jeg ikke gøre for ham.

Herefter lyder det fra Lars Løkke, at han fortsat adskiller sagerne mod Jon Stephensen fra hans politiske arbejde.

- Jeg kan sige, at Jon Stephensen passer sit politiske arbejde i Moderaternes folketingsgruppe ganske forbilledligt. Og der er ikke nogle af de karaktertræk, som der er beskrevet i medierne i løbet af de sidste dage, som jeg eller andre i min gruppe har oplevet hos Jon Stephensen.

Gruppeformand Henrik Frandsen (M) har også lagt vægt på, at der ikke er noget "at udsætte" på "Jon Stephensens virke som folketingsmedlem for Moderaterne". Det gjorde han senest onsdag i en skriftlig kommentar.

I TV 2's afdækning har tv-stationen eksempelvis talt med en ung skuespiller. Hun fortæller, at Jon Stephensen mod hendes vilje brugte et billede, hvor man kunne se hendes nøgne bryst og numse, i forbindelse med en forestilling på Aveny-T.

Også Dansk Skuespillerforbund bekræfter, at det har modtaget "flere henvendelser" om Jon Stephensen.

- Skuespillerforbundet har haft flere henvendelser fra medlemmer med oplevelser, der kan sammenlignes med det, vores medlemmer fortæller til TV 2. De medlemmer står altså ikke alene, siger formanden for Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Boe, til TV 2 tirsdag.

Jon Stephensen blev fyret som teaterdirektør for Aveny-T i maj sidste år. Han skriver i opslaget på Facebook onsdag, at han i fremtiden vil forsøge at være mere dialogsøgende.

- Når man arbejder på et teater med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt. Både på godt og ondt. Det skulle jeg, set i bakspejlet, have håndteret bedre, skriver han.

- Jeg må nu kigge indad og fremadrettet være dialogsøgende og inspirerede overfor dem omkring mig.

