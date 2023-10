Lars Løkke er samlet med alle EU's udenrigsministre i Kyiv

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er sammen med EU's udenrigsministre samlet i Kyiv mandag morgen.

Det skriver EU's udenrigschef, Joseph Borrell, på det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter.

- Jeg indkalder i dag EU's udenrigsministre til Kyiv til det første møde uden for EU med alle 27 medlemslande nogensinde. Ukraines fremtid ligger indenfor EU, skriver han på mediet.

Efter planen mødtes ministrene i den ukrainske hovedstad 8.45 dansk tid.

- I dag er jeg med mine EU-udenrigsministerkolleger i Ukraine. Det har selvfølgelig en stærk symbolsk værdi at mødes her, så vi som samlet union kan sende det utvetydige budskab om, at vi bakker ukrainerne fuldtonet op, siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Øverst på dagsordenen er, hvordan vi kan understøtte Ukraines forsvarskamp og levere på EU’s sikkerhedstilsagn - men også hvordan vi hjælper ukrainerne med at gennemføre nødvendige reformer, så Ukraine kan blive klar til EU-medlemskab, tilføjer han.

I forbindelse med Lars Løkke Rasmussens besøg i Kyiv, lyder det fra Udenrigsministeriet, at Danmark åbner et nyt ambassadekontor i den ukrainske havneby Mykolajiv.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau.

Det nye kontor er forankret under den danske ambassade i Ukraines hovedstad, Kyiv.

Kontoret skal konkret sikre en tæt dialog med regionale og lokale myndigheder.

