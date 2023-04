Lederskribenter øjner ingen vej tilbage til FH for Risgaard

Lizette Risgaard bør enten fyres eller trække sig som formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Det er en holdning, som bliver gengivet i flere avisledere lørdag.

Risgaard er kommet i alvorlig modvind, efter at flere mænd har stået frem med oplevelser, hvor formanden har opført sig krænkende mod dem.

Fredag blev det besluttet, at Lizette Risgaard kunne forblive formand for fagforbundet. Om aftenen besluttede hun sig så for, at hun først ville tage orlov.

Jyllands-Posten hæfter sig ved, at netop spørgsmålet om krænkelser og sexisme har fyldt en del i fagbevægelsen.

- Fagbevægelsens Hovedorganisation kan ikke med troværdigheden i behold have en leder siddende, som har gjort sig skyldig i netop det, som de faglige organisationer har brugt sine kræfter på at bekæmpe, skriver avisen i sin leder.

Berlingskes Mette Østergaard mener, at sagen i sidste ende handler om ledelse og værdier - ikke finesser i juraen.

- Den mest magtfulde person i FH har misbrugt sin magt til gentagne gange at udvise grænseoverskridende og krænkende adfærd over for unge mænd i organisationen.

- Hvis det ultimative hykleri ikke skal sejre, er der ingen anden udvej, end at Lizette Risgaard må trække sig som formand.

Ekstra Bladet holder ikke igen med de kontante udmeldinger i sin leder, som har fået overskriften "Hun bør fyres".

Avisen udtrykker skepsis over for fagchefens forsikringer om, at krænkelserne ikke kommer til at gentage sig.

- Det findes der imidlertid kun én måde at sikre sig på. Ekstra Bladet vil være uforstående, hvis Lizette Risgaard vender tilbage som topchef i fagbevægelsen.

- Så har vi ikke længere en tragedie i den danske fagbevægelse over for diverse ansatte. Så har vi en farce, skriver Mads Kastrup, som er avisens opinionsredaktør.

Hos JydskeVestkysten sætter ansvarshavende chefredaktør Peter Orry spørgsmålstegn ved, hvordan Lizette Risgaard mon ville blive modtaget til arbejdernes internationale kampdag 1. maj i Fælledparken.

- Hvad ville Fælledparken mene om, at hun ikke træder tilbage, men alene tager orlov, mens der kører en ekstern advokatundersøgelse?

- Mener unge kvinder, at det vil være attraktivt at melde sig i fagforening, når bossen bare kan krænke løs?, spørger han.

Hos Politiken hæfter chefredaktør Christian Jensen sig ved, at advokatundersøgelsen lugter "fælt af negligering af problemets karakter og omfang", fordi fagchefen allerede "har erkendt sit ansvar".

- Kan en formand gøre sig skyldig i at overtræde de regler, hun selv har været med til at sætte op? Kan hun troværdigt opfordre til at bruge en whistleblowerordning for seksuel krænkelse, når hun selv er en seksuel krænker? Kan hun med nogen rimelighed være løsningen på et problem, som hun selv er en del af?, spørger han.

Lizette Risgaard er gået på orlov, indtil en ekstern advokatundersøgelse af sagen er afsluttet. FH's næstformand, Morten Skov Christiansen, bliver fungerende formand, imens Lizette Risgaard er på orlov.

