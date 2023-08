Lejlighedsbrand i Johannesburg dræber mindst 47 personer

Mindst 47 personer har mistet livet i en stor brand i en lejlighedsbygning i den sydafrikanske storby Johannesburg.

Det oplyser byens myndigheder torsdag morgen.

Yderligere 43 personer er kommet til skade i ulykken.

Branden brød ud cirka klokken 01.30 lokal tid natten til torsdag, skriver det sydafrikanske medie News24. Sydafrika er i samme tidszone som Danmark.

Der er tidligt torsdag uenighed om det præcise antal ofre.

Den sydafrikanske nyhedskanal eNCA skriver, at mindst 52 personer har mistet livet, og at dødstallet forventes at stige.

På sociale medier viser billeder og videoer kaotiske tilstande nær ulykken.

/ritzau/