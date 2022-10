Lektor efter fotos af ødelagte gasrør: Meget svært at reparere

På billeder kan man se overrevne Nord Stream-rør. Ifølge forsker bliver det svært at reparere under vand.

Det kan blive rigtig svært at reparere skaderne på Nord Stream-rørledningerne, der ligger på bunden af Østersøen.

Sådan lyder en foreløbig vurdering fra Simon Pedersen, der er lektor og sektionsleder på AAU Energi, der hører under Aalborg Universitet.

Han arbejder med undervandsrobotter samt undervandsteknologi til især energibranchen og offshore-industrien.

Han har kigget på billeder fra den svenske avis Expressen, som tirsdag viser, at et af Nord Stream-rørene er revet op.

Ifølge avisen ser der ud til at mangle næsten 50 meter af det ene rør. Simon Pedersen tager dog forbehold for, at det ud fra billedmaterialet er svært at se, præcis hvor omfattende skaderne er.

- Men det er tydeligt at se, at røret et sted er blevet sprængt midt over, hvilket er den mest voldsomme skade, der kan forekomme. Hvis man mangler 50 meter rør, så er det ret voldsomt, for det skal der store kræfter til.

Selv om der fortsat er mange ukendte detaljer omkring skaderne, forklarer Simon Pedersen, at det ikke umiddelbart ligner en typisk lækage, hvor omfanget er langt mindre.

- Det problematiske er, at alt under vand er bøvlet at reparere i forhold til over vand. Skal man svejse under vand, kan det godt lade sig gøre, men ikke i de mængder, der skal til her.

- Man vil normalt lave en luftlomme, hvor man indkapsler skaden, så man får vandet ud og luft ind, og man kan lave de operationer, der skal til. Problemet er, at hvis der mangler 50 meter rør, skal man have et nyt rør derned, have lagt det det rette sted, og det er meget bøvlet.

Derudover vil en sådan operation formentlig kræve specialudstyr, siger han, og det vil blive dyrt.

Da rørene blev lagt i første omgang, blev de lidt forsimplet sagt samlet på et skib og gradvist sænket ned i vandet.

Expressen har fundet et af rørene ved at sende et kamera ned på 80 meters dybde.

Det vil ifølge Simon Pedersen være svært at få en dykker derned, og undervandsrobotter vil også få svært ved at håndtere opgaven.

- På billederne er sigtbarheden også rigtig dårlig, for sollys når ikke derned, og samtidig hvirvler mange ting op fra havbunden. Det ville klart være lettere, hvis man kunne reparere det over vand.

Han ser for nuværende "ingen oplagte gode løsninger" for sig.

- Man skal nok have en slags prop i og lukke af, men man skal samtidig have vandet ud til sidst, når man er færdig. Hvordan gør man det på en smart måde? Det er et problem, at man skal lukke af, men samtidig fjerne proppen igen.

Nord Stream 1 blev indviet i 2011, men 5. september blev forbindelsen lukket på ubestemt tid. Nord Stream 2 nåede aldrig nåede at komme i brug.

/ritzau/