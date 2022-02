Lektor og ph.d.: International forskning negligerer det nationale perspektiv

At gøre det danske sprog umuligt som forskningssprog, og at se bort fra den danske virkelighed og historie, er på længere sigt at overflødiggøre sig selv

I mandagens avis kunne man læse, at Dansk Teologisk Tidsskrift mister sin støtte på 30.000 kroner fra Danmarks Frie Forskningsråd. Det er et lille beløb, men en stor og principiel sag. Begrundelsen for, at tidsskriftet ikke får støtte, er, at ”der ikke er nok forskere fra udenlandske institutioner i redaktionen og kun danskere i det rådgivende udvalg.”