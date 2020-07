Lektor om Egede-debat: Et opgør mellem fortid og fremtid

Nuuks borgere vil beholde en omtalt statue af missionæren Hans Egede. Ifølge lektor er debatten dybt relevant.

En statue af den dansk-norske præst og missionær Hans Egede har den seneste måned skabt stor debat i Grønland.

Nuuks borgere kunne frem til tirsdag midnat grønlandsk tid stemme om, hvorvidt statuen skulle fjernes eller ej.

Resultatet var klart. 921 har stemt for, at statuen bliver stående. 600 mener, at den skal fjernes. Det skriver det grønlandske medie KNR.

Debatten er meget aktuel, mener lektor Kirsten Thisted. Hun er tilknyttet Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet.

- Debatten bliver et symbol og en krydsreference på Grønlands fortid og Grønlands fremtid.

- Så det er en dybt relevant diskussion, der bliver symbol på det nødvendige opgør mellem fortid og fremtid, som det grønlandske folk er i gang med.

Kirsten Thisted forklarer, at debatten kommer fint i forlængelse af Forfatningskommissionen. Den er sat i søen for at formulere en slags grundlov for Grønland, hvis selvstændighed bliver en realitet.

/ritzau/