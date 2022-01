Leonardos maleri af Jesus er det dyreste maleri nogensinde. Dansk dokumentar fortæller værkets spændende, afslørende historie

I 2017 blev værket ”Salvator Mundi” – efter en massiv verdensomspændende markedsføring af auktionshuset Christie’s – solgt for 450 millioner dollars, svarende til 2,8 milliarder danske kroner. Dermed blev det det dyreste maleri nogensinde. Billedet, der forestiller Jesus som verdens frelser, var i 2006 blevet solgt for 1175 dollars, svarende til 8000 danske kroner, på en auktion i New Orleans. Hvordan er det muligt, at prisen på kun 11 år kan stige så fuldstændig himmelråbende?