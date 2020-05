Li: Kina hylder princip om et land med to systemer

Kina kalder USA's udfald mod Hongkongs status for "de mest de skamløse udtalelser".

Kinas premierminister, Li Keqiang, siger, at princippet om et land med to systemer stadig er Kinas nationale politik i Hongkong.

I en kommentar til udviklingen i Hongkong, efter at Kinas folkekongres har godkendt en ny omstridt sikkerhedslov, siger Li på sin årlige pressekonference, at stridigheder mellem Kina og USA er skadeligt for begge parter.

Kina og USA vil begge vinde på samarbejde og tabe på konfrontation, siger han.

- Relationerne mellem vore to lande står over nye udfordringer, siger den kinesiske regeringsleder og understreger samtidig:

- Den nationale sikkerhedslov vil være god for Hongkongs langsigtede stabilitet og økonomiske velfærd. Princippet om et land - to systemer - er Kinas nationale politik hele vejen igennem.

Li siger samtidig, at USA og Kina respekterer hinandens grundlæggende interesser.

I forbindelse med Taiwan siger Li, at her er Kina altid imod udenlandske indblanding.

Mens Li holdt pressekonference udsendte Kinas kontor i Hongkong en Pressemeddelelse om, at USAs erklæringer om ophævelse af Hongkongs særlige status er "barbarisk".

- Det er de mest barbariske, de mest urimelige og de mest skamløse udtalelser, hedder det i en erklæring, som er fra det kinesiske udenrigsministerium.

- Den særlige region Hongkong kan ikke længere betragtes som værende selvstyrende i forhold til Kina, sagde USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, onsdag.

- Det er nu helt tydeligt, at Kina former Hongkong efter sig selv, siger han og fastslår, at USA generelt støtter idéen om et Hongkong, der er uafhængigt af Kina.

Hongkong har hidtil haft fordelagtige handelsbetingelser med USA, hvilket har hjulpet regionen til at etablere sig som et globalt handelscentrum.

Aftalen kræver dog, at den tidligere britiske koloni har en høj grad af selvstyre fra Kina. Hongkong blev overdraget til Kina i 1997.

- Jeg har i dag meddelt til Kongressen, at Hongkong ikke længere er berettiget til den behandling fra USA's side i forhold til gældende regler, som var tilfældet før juli 1997, sagde Mike Pompeo onsdag.

Folkekongressen i Beijing med over 2800 delegerede vedtog torsdag sikkerhedsloven med overvældende flertal. Forsamlingen opfattes i vid udstrækning som et symbolsk gummistempel, der altid støtter kommunistpartiets topledelse.

