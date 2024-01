Liberal Alliances Ungdom: Vermund bliver nok ikke æresmedlem

Champagnepropperne er ikke just sprunget i Liberal Alliances Ungdom oven på nyheden om, at tidligere Nye Borgerlige-formand Pernille Vermund er blevet en del af moderpartiet og dets folketingsgruppe.

Vermund har tidligere udtrykt holdninger, der ligger et godt stykke væk fra Liberal Alliances, og landsformand for ungdomspartiet Simon Fendinge Olsen siger, at hun ”nok aldrig bliver æresmedlem i Liberal Alliances Ungdom”.

Han siger, at det ikke handler om Vermund som person, men om politikken.

- Vi skal ikke være præventivt nervøse for, hvad folk vil mene. Men vi skal sidde med lup og holde moderpartiet op på, at der ikke rykker sig et komma i politikken.

Det er mere specifikt en eventuel højredrejning af partiet, som Simon Fendinge Olsen nævner som en bekymring.

Han påpeger, at nogle af de ting, Nye Borgerlige stod for, i "nogen udstrækning var konservative".

- Derfor kan man jo som ungdomsparti, der er liberal i navnet, selvfølgelig have sine bekymringer, om det følger med personen, siger han.

Pernille Vermund fortalte i sidste uge, at hun havde meldt sig ud af Nye Borgerlige og ville søge partiet opløst.

På det tidspunkt gav hun udtryk for, at hun ikke vidste, hvor hun skulle hen. Den følgende uge har der været spekulationer om, hvor hun skulle hen, og onsdag aften kom det så frem, at det nye parti er Liberal Alliance.

I folketingsgruppen er hun dog af flere blevet hilst velkommen. Eksempelvis har forsvarsordfører Carsten Bach skrevet på sociale medier, at han er glad, når folk bliver klogere.

Torsdag morgen var der pressemøde med Pernille Vermund og LA-leder Alex Vanopslagh, og her hørte Simon Fendinge Olsen trods alt positive takter, understreger han.

- Forbliver LA’s linje den samme, er det svært at være alt for vred. Men vi sidder klar og holder øje med, om politikken ændrer sig i den ene eller anden retning.

/ritzau/