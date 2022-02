Lidelse, løgn og stor litteratur: Disse bøger skal du læse, hvis du vil forstå Rusland og krigen i Ukraine

Ruslands-litteraturen viser os, at mens vesteuropæere lever for frihed og tryghed, drømmer russere om storhed og ser lidelse som et grundvilkår. Fire eksperter peger her på en række fag- og skønlitterære værker, som kan gøre os klogere på den russiske folkesjæl og den aktuelle konflikt