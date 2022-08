Lisbet Dahl fortsætter revykarrieren i Tivoli

Efter 33 sæsoner i Cirkusrevyen har Lisbet Dahl takket af efter en lang og glorværdig karriere i Teltet på Bakken. Men den 76-årige skuespillerinde er ikke færdig med at lave revy.

Det skal hun nemlig nu i Tivolirevyen, som genopstår næste sommer, annoncerer Tivoli på et pressemøde.

- Det bliver som at komme hjem igen med udsigten til at skulle optræde og instruere i Tivoli. Glassalen emmer af historie, og jeg kan faktisk ikke forestille mig et bedre sted til revy, siger Lisbet Dahl i en pressemeddelelse.

Ifølge Tivoli er ambitionen at håndplukke det bedste fra en klassisk Lisbet Dahl-revy og krydre det med parodier, standup, skuespil og bidende politiske viser, lyder det fra forlystelsesparken.

- Publikum kan se frem til klassisk sommerrevy med kant, hvor sange og satire binder forestillingen sammen til tonerne af James Prices musik.

For endnu et velkendt ansigt fra Cirkusrevyen skifter Teltet på Bakken ud med Glassalen i Tivoli - kapelmester James Price.

De to får selskab af to andre erfarne revyskuespillere, nemlig Andreas Bo og Carsten Svendsen, som begge også har optrådt i Cirkusrevyen.

Side om side med de erfarne revyveteraner kommer to spritnye skuespillere.

Komikeren Linda P. debuterer som revyskuespillerinde efter at være blevet håndplukket af Lisbet Dahl.

Sammen med skuespilleren Nicolai Jørgensen fuldender hun holdet, der går på scenen i Glassalen fra den 1. juni 2023.

- Glassalen er fyldt af nostalgi. Men med det her revyhold bliver der masser af skarpe udfald mod tidsånden i en både sjov og musikalsk elegant indpakning, siger Tivolis kulturdirektør, Frederik Wiedemann, i pressemeddelelsen.

Tivolirevyen får premiere i Glassalen i Tivoli den 1. juni 2023

/ritzau/