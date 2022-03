Litauisk telefonprojekt skal give russere ny viden om krigen

Initiativet "Call Russia" skal efter planen danne bro mellem russere uden for Rusland og russere i Rusland.

En gruppe litauere har iværksat et samtaleprojekt, der har til formål at give russere i Rusland et nyt perspektiv på den igangværende krig i Ukraine.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Initiativet opfordrer russere, der bor uden for Rusland, til at ringe til deres landsmænd i Rusland. Formålet er at have en åben og oplyst samtale om den russiske invasion, som blev indledt 24. februar.

Projektet har fået navnet "Call Russia" ("Ring til Rusland", red.).

Initiativtagerne håber, at direkte input mellem landsmænd kan give russerne i Rusland et andet perspektiv, end hvad de får fra russiske medier.

I mange russiske medier er fortællingen om invasionen af Ukraine ofte fortalt ud fra den russiske regerings synspunkt. Den fortælling er ofte modstridende med, hvad mange vestlige medier beretter om krigen.

Det gælder blandt andet i historier om årsagen til at invadere Ukraine. Det gælder også i historier om de igangværende kamphandlinger og dødstal.

"Call Russia" har en database med omkring 40 millioner tilfældigt udvalgte russiske telefonnumre. Et nyt nummer dukker op, hver gang en person klikker sig ind på projektets hjemmeside.

En af personerne bag projektet Paulius Seniuta siger, at han har talt med tre personer i Moskva. Han kalder samtalerne "meget svære".

- Der er tale om folk, der har et helt andet informationsrum, og som har radikalt anderledes synspunkter, siger han til AFP.

- Nogle gange føles det, som om at vi er fra forskellige planeter, lyder det.

På hjemmesiden fremgår en række råd til personer, der vil deltage.

Der er blandt andet instrukser om, at man ikke skal skælde ud eller fornærme dem, man ringer til. Man skal samtidig være forberedt på at møde et synspunkt, der er markant anderledes end ens eget.

- Vi beder folk om ikke at være konfrontatoriske eller at forsøge at forklare, hvem der har ret, og hvem der tager fejl, siger Paulius Seniuta.

- Vi opfordrer folk til at tale om den menneskelige tragedie, om folk der dør, og kvinder der er tvunget til at føde på metrostationer, siger han.

Han tilføjer, at den menneskelige tragedie "er den ting, som vi alle - forhåbentlig - kan blive enige om, uanset hvilket land vi bor i".

