Litteraturen er væk i nyt bogprogram

3 stjerner

Hvor står det skrevet, at litteraturformidling på DR TV skal være forbeholdt amatører?

”Øgendahl og de store forfattere” er ikke et litteraturprogram. Men anskuer man det som et letfordøjeligt appendiks til ”Historien om Danmark”, kan det egentlig godt bydes velkomment. Ånden, litteraturen og tænkerne manglede i Lars Mikkelsens ridt gennem historien. Her kommer de så. Og at dømme efter første afsnit er det netop personerne, de private trakasserier, der er i centrum. For når konklusionen efter en halv time med H.C. Andersen bliver, ”at man skal finde sig selv, og det er vigtigt for alle mennesker”, så er det i hvert fald ikke litteraturen i sig selv, der er vigtig.

Næsten alle kommuner har en litteraturfestival, forlagene holder forfattermorgenen, og politikerne efterspørger forfatternes svar på samfundets udfordringer. Aviserne har bogtillæg og også her i spalterne har vi netop oprustet, igen, på det litterære stof. Gyldendal genudgiver glemte klassikere, amerikanske Joan Didion er kult og sidste år svømmede det sociale medie Instagram over med billeder af unge, smukke mennesker, der læste ”Lykke Per”.

Der er litteratur alle vegne. ”Øgendahl og de store forfattere” handler imidlertid ikke om litteratur, om æstetik, om bøgernes verden. ”Øgendahl og de store forfattere” handler om forfattere, om det biografiske, om det private, om det uperfekte. I første afsnit H.C. Andersen, i de næste for eksempel Tove Ditlevsen og Dan Turèll.

”Øgendahl og de store forfattere” er skåret over den herskende læst hos DR. Nemlig at vi kun kan spejle os i den laveste fællesnævner. I amatøren, ikke i eksperten, i den personlige oplevelse, ikke i den professionelle. Og det skurrer. For når nu programmet selv insisterer på at læse Andersen biografisk, med udgangspunkt i hans levede liv, hvorfor så ikke åbne op for hans litteratur som spejl i stedet for at forblive i papirklippene?

Som familieunderholdning fungerer ”Øgendahl og de store forfattere” sådan set bedre end så meget andet. Hvis man bærer over med de værste platheder om spøgelser i tårnkammeret og Øgendahls bemærkning om, at ”Andersen er federe, end han troede”.

Rasmus Botoft giver Andersen en sensibel dybde, egentlig en eventyrlighed, der hæver sig over seriens ovennævnte konklusion Men ansporer programmet til, at familien tager Andersens værker ned fra hylderne? Sammen fordyber sig i ordene, i eventyrerne? Det kan man kun være i tvivl om. Præsten Kathrine Lilleør fik lov til at hæve niveauet i sin korte og præcise læsning af ”Den lille pige med svovlstikkerne”. Litteraturprofessor Anne-Marie Mai og lederen af H.C. Andersen Centret ved SDU Johs. Nørregaard Frandsen fik ikke lov til at være eksperter i litteratur, men i levet liv.

DR behøver ikke bedrive litterær kritik i ”Øgendahl og de store forfattere”, og det gør man så sandelig heller ikke. Men det er problematisk, når modvægten, den seriøse litterære kritik ikke findes på tv. En livsstilsekspert og en komiker er sat til at formidle litteraturen. Og det ugentlige kulturmagasin ”Gejst” løfter heller ikke barren for kulturformidling. Også her handler det om følelser. Det professionelle, det dybdegående, det analyserende får derfor ingen plads. Så når der kun står underholdning tilbage, overfladisk og ufarligt tidsfordriv, er det langt fra, hvad man kan tillade sig at forvente fra DR.

Mick Øgendahl har sagt om programmet, at ”jeg er nok som folk er flest. Bliver distraheret af ligegyldige ting på min telefon eller min computer. Men når jeg så endelig investerer lidt i fordybelse, så bliver jeg glad. Det tror jeg folk glemmer, og det vil jeg gerne slå et slag for. Det behøver ikke kun være bøger, man kan også tegne eller bygge med klodser - bare du aktiverer din fantasi.” Bygge klodser… Det handler altså ikke en døjt om læsning som æstetisk praksis, men om dig, om mig, om Mick Øgendahls manglende evner til fordybelse. Det er et fattigt udgangspunkt for et litteraturprogram.

DR dækker sig ind med, at en tredjedel af danskerne ikke læser skønlitteratur, og at programserien er til for dem. Men hvorfor skal ikke-læserne spises af med det middelmådige, det spektakulære, det barnligt-banale? Ambitionen er jo fin, rigtig rar at varme sig ved rundt om et bestyrelsesbord og på en lang direktionsgang. Det er dog også umanerligt uambitiøst. Og når modvægten mangler, når litteraturen ikke formidles vidende i andre formater, så er det for jævnt og for middelmådigt.

I ”Øgendahl og de store forfattere” er litteraturen væk. Æstetikken og formsproget forbliver formørket, og kun det psykologiske står tilbage. Det bliver til et vidnesbyrd om, hvem H.C. Andersen var, men ikke om, hvordan det personlige kan blive ophøjet og blive til stor, blivende kunst. Men hvad skal man forvente, når litteratur og legoklodser er lige godt?