Litteraturfestival i Ribe undersøger skabelsen

Den britiske forfatter Dorothy L. Sayers, som levede fra 1893 til 1957, er nok mest berømt for sine detektivromaner om Lord Peter Wimsey, men hun skrev også teologiske bøger som "The Mind of the Maker" fra 1941, som undersøger mennesket som skaber. Til efteråret skal en litteraturfestival i Ribe føre denne undersøgelse videre ved hjælp af kendte forfattere som Ida Jessen, Birgithe Kosovic, Søren Fauth, Signe Gjessing og Søren Ulrik Thomsen.

"Skabt" er titlen på festivalen, som holdes i Brorsons gamle bispegård, Taarnborg i Ribe, fra den 30. september til 1. oktober. Og selvom der refereres til Brorsons salme "Op, al den ting som Gud har gjort" og dens konstatering af menneskets begrænsninger som skaber sammenlignet med Gud, så er det menneskets evne til at skabe nye verdener med ord, der er omdrejningspunktet, fortæller hospicepræst, salmedigter og ph.d. i kulturformidling Bente Bramming, som står bag festivalen sammen med sin mand, præst ved Ribe Domkirke Torben Bramming.