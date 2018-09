I en nytteorienteret tid har litteraturstudiet ry for at være prætentiøst, virkelighedsfjernt og brødløst. Men det billede holder ikke helt. I dag er litteraturstudiet meget andet end Shakespeare, Dostojevskij og Proust, og uddannelsesstederne arbejder på at sikre, at de studerende får kompetencer med på vejen, som gør dem interessante for erhvervslivet