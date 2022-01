Tryllefløjten i en ønskeopførelse

Også i sit sidste leveår begik Mozart den ene genistreg efter den anden. Man kan nævne klarinetkoncerten, det ufuldendte rekviem – og ikke at forglemme hans sidste opera: Tryllefløjten. Den var fra første færd en succes og er i henhold til en tysk opgørelse den mest spillede opera nogensinde. Måske fordi den ikke alene er et værk for kendere, men også for børn og barnlige sjæle – og uden, at vi bliver som børn...