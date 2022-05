Livets betydning skal man ikke spøge med, lyder det. Eller skal man? Filmen ”Intet” blotlægger spørgsmålet

Livet igennem kan et menneske blive ramt af angsten for intetheden, fortabelsen og meningsløsheden. Men særlig i den tidlige pubertet ligger sindet åbent for spørgsmålet om der overhovedet findes en mening med tilværelsen.

Og hvis ikke forældre eller folkeskole er opmærksomme på problemet, kan det få store konsekvenser for de unge, der er på vej ind i livet og søger en mening med det. Janne Tellers generationsroman ”Intet” handler om denne prisgivelse af de unge og konsekvenserne af den. Romanen er, siden udgivelsen i 2000, blevet en international bestseller og nyklassiker, der tillige er blevet adapteret for både teater og opera. Så hvorfor ikke film? Den foreligger nu med manus af Trine Piil og instruktion af Trine Piil og Seamus McNally, og med en række unge skuespiltalenter i de bærende roller.