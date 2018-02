Livets betydning skal man ikke spøge med

Jane Tellers ”Intet” på Odense Teater er velmenende relevant, men rammer uden om målgruppen med overgearede karikaturer

Den udkom for hele 18 år siden. Men Janne Tellers ungdomsroman ”Intet” bliver kun mere vedkommende med tiden – især for den generation af unge, der kæmper med konsekvenserne af at være fanget med én hjernehalvdel i en speedet og konstant springende digital videoverden og den anden i en stadigt mere usikker verden af præstationspres, skønhedsidealer, uddannelsesloft og stress og angst. Derfor giver det også mening, at ”Intet” har sat sig godt til rette på de danske teatre. I 2017 som dansk ungdomsopera ved Den Jyske Opera og i Pelle Koppels iscenesættelse på Teater V, der får repremiere i foråret 2018.