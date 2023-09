Endnu en ansat sagsøger Lizzo for chikane og mobning

Den amerikanske popsanger Lizzo er endnu en gang blevet sagsøgt af en tidligere ansat, som hævder at være blevet udsat for mobning og seksuel og racistisk chikane.

Det skete i et arbejdsmiljø, der var "utrygt og seksuelt ladet," lyder det.

Det skriver mediet The Guardian.

Den tidligere ansatte er 35-årige Asha Daniels - en designer der har lavet tøj til danserne på Lizzos turné.

Asha Daniels' advokater lagde i Los Angeles torsdag både sag an mod Lizzo og flere medarbejdere under Lizzo, herunder den påklædningsansvarlige Amanda Nomura.

Til mediet NBC siger designeren, at turnéen føltes som at bo i et galehus.

- Det var fuldstændig chokerende. Jeg hørte den her sorte kvinde på en enorm scene dele et budskab om selvkærlighed, omsorg, empati og at stå op for andre.

- Og jeg så mig selv, danserne, korsangerne og de lokalt ansatte blive regelmæssigt chikaneret og mobbet.

I retspapirerne, som NBC har set, beskyldes Amanda Nomura for at omtale de medarbejdere, hvis job involverede at være med Lizzo på scenen, for tykke, uduelige og dumme. Det lyder desuden, at hun har tvunget dem til at skifte tøj foran mandlige scenearbejdere.

Det fremgår ifølge The Hollywood Reporter også af retspapirerne, at der har eksisteret en gruppechat for omkring 30 personer, der var en del af Lizzos turné-hold - heriblandt ledelsen. Her skal en backstage-manager angiveligt have sendt "et billede med grafisk afbildning af mandlige kønsorganer."

Som svar på sagen har en talsperson for Lizzo udtalt, at Asha Daniels' advokat forsøger at "besudle" en humanitær pris, som Lizzo ventes at modtage fra Black Music Action Coalition.

Ifølge talspersonen er anklagerne et "falsk og absurd reklame-stunt" fra en person, der "aldrig rigtig har mødt eller overhovedet talt med Lizzo."

Også i august blev Lizzo sagsøgt for at skabe et dårligt arbejdsmiljø. Tre tidligere dansere stod bag søgsmålet.

De beskyldte hende blandt andet for at udskamme og diskriminere på grund af køn, race, vægt og religion.

På Instagram skrev den amerikanske stjerne efterfølgende, at anklagerne er utrolige og uhyrlige.

Lizzo slog igennem i 2019 med sangen "Truth Hurts". Blandt hendes andre hits finder man "About Damn Time" og "Good As Hell".

Amerikaneren har flere gange optrådt i Danmark. Senest gæstede hun årets Roskilde Festival.

