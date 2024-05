Løb med pengene: Kunstner og museum indgår forlig om kunstværk

Sagen ventede egentlig på at blive behandlet i landsretten, men nu er kunstneren Jens Haaning og museet Kunsten i Aalborg blevet enige om at lægge striden om kunstværket "Take the Money and Run" bag sig.

Parterne har indgået et forlig, og Jens Haanings anke af den dom, Københavns Byret afsagde i september, er således trukket tilbage.

Det oplyser Kunsten i en pressemeddelelse.

Forliget er indgået, efter at Kunsten med støtte fra Det Obelske Familiefond er gået med til at købe kunstværket, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det Obelske Familiefond har løst den gordiske knude, som hverken Jens Haaning eller Kunsten har kunnet løse siden udstillingen "Work it Out" i 2021, hvori værket "Take the Money and Run" indgik, siger museumsdirektør Lasse Andersson i pressemeddelelsen.

- Det er vigtigt for samtidskunsten, for kunstneren Jens Haaning, for Kunsten Museum of Modern Art Aalborg og for værket "Take the Money and Run", at der er fundet en løsning. Det betyder, at Jens Haanings "Take the Money and Run" sikres for eftertiden som en del af Kunstens samling og kan vises for offentligheden.

Det gik verden rundt, da det i efteråret 2021 kom frem, at kunstner Jens Haaning havde sendt to tomme rammer til Kunsten i Aalborg.

Rammerne skulle ifølge aftalen med museet have indeholdt kontanter for omkring 500.000 kroner af museets penge. Men væk var pengene, og kunstneren nægtede at tilbagebetale beløbet.

I september fastslog Københavns Byret, at pengene tilhørte museet, og at Jens Haaning skulle betale lige under den halve million til museet.

Artiklen fortsætter under annoncen

En dom, som Jens Haaning ankede. Landsretten skulle have behandlet sagen i maj næste år, men det er altså ikke længere tilfældet.

- Konflikten om Haaning-værket har sat museet i en svær situation, og det glæder os meget at kunne bidrage til at sagen løses i mindelighed, samtidig med at værket ender på det museum, hvor det hører til, siger direktør for Det Obelske Familiefond John Amund Tønnes i pressemeddelelsen.

Kunsten ønsker ikke at oplyse, hvad "Take the Money and Run" har kostet.

/ritzau/