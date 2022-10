Løkke fortryder sin udmelding i voldssag mod Pape ekskæreste

Eksperter mener, at politikere kan have påvirket sag. Lars Løkke skulle ikke have udsendt tweet, siger han.

Lars Løkke Rasmussen fortryder, at han som statsminister i 2018 erklærede sig "rystet" over en "hadforbrydelse" mod De Konservatives formand Søren Pape Poulsens ekskæreste.

- Man kan sige, som sagen forløb, og med den dom, der faldt, så var der ikke tale om en hadforbrydelse. Derfor skulle jeg selvfølgelig ikke have skrevet det, jeg skrev, siger Lars Løkke.

Flere eksperter siger til Politiken tirsdag, at ytringer fra flere toppolitikere kan have påvirket gangen i sagen mod en slovakisk skatteadvokat, som overfaldt Josue Medina Vazquez og senere blev dømt for vold.

Avisen gennemgår på baggrund af flere interview og en ny videooptagelse forløbet på LA Bar i København.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Politiken skulle en optagelse vise, at betjente på stedet ville afslutte sagen med at give slovakken en bøde. Men i stedet endte han med at sidde varetægtsfængslet i 50 dage.

Lars Løkke Rasmussen afviser, at han eller Statsministeriet havde nogen form for indblanding i sagen.

- Det kan jeg udelukke 100 procent. Det eneste engagement, jeg har haft i den sag, var det tweet, jeg udsendte, siger han.

Også finansminister Nicolai Wammen (S) erklærede støtte til Pape og Josue Medina Vazquez i situationen, ligesom Pape selv skrev om sagen på sociale medier.

- Da jeg skrev det, var det fordi, jeg var overbevist om det, siger Løkke og tilføjer, at han clearede det med Søren Pape, hvilket, tilføjer han, stadig fremgår af hans sms-tråd på telefonen.

- Det stod klart for mig i situationen, at det var det, der var tale om. Jeg synes i situationen, at det var mærkeligt - også med den homofobi, der trods alt stikker sit fæle ansigt op nogle steder - ikke lige at markere det, siger Løkke.

/ritzau/