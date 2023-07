Løkke og kolleger vil integrere Ukraine i EU efter baltisk model

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er sammen med sine udenrigsministerkolleger fra nordiske og baltiske lande forfattere på et debatindlæg, der er bragt i den amerikanske avis The Washington Post mandag.

Her lyder det, at der er en model for Ukraines "fremtidige euroatlantiske integration". Og det er den model, der blev brugt med de baltiske lande i 1990'erne.

- Det er på tide, at vi bringer denne baltiske oplevelse fra 1990'erne ind i vores fælles indsats for at støtte Ukraine på dets rejse mod medlemskab af den Europæiske Union, lyder det i debatindlægget.

De andre udenrigsministre, der er medforfattere på debatindlægget er Finlands Elina Valtonen, Norges Anniken Huitfeldt, Sveriges Tobias Billström og Islands Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir.

Også udenrigsministrene fra de baltiske lande, Margus Tsahkna fra Estland, Arturs Krisjanis Karins, der er Letlands fungerende udenrigsminister og premierminister, og Gabrielius Landsbergis fra Litauen, er medforfattere.

I indlægget lyder det, at engagementet i de baltiske lande efter Den Kolde Krig er en af de nordiske landes største udenrigspolitiske bedrifter.

Ministrene skriver, at de nordiske lande støttede de baltiske landes kamp for genopbyggelse af friheden og deres "rejse ind i den euroatlantiske familie".

Danmark var i 1991 det første land i EU til at genoptage de diplomatiske relationer til de baltiske lande.

Ministrene skriver, at de støtter Ukraines indsats for at leve op til Københavnskriterierne og flugte med europæiske standarder.

Københavnskriterierne er et sæt politiske og økonomiske betingelser, som lande skal leve op til for at blive en del af EU.

De otte udenrigsministre tager også notits af, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har en ambition om at transformere ukrainske statsinstitutioner. Det drejer sig om at luge ud i korruption, sikre retssikkerheden og gøre Ukraine til et åbent og transparent land.

I slutningen af juni sagde Lars Løkke, at man ikke gør Ukraine nogen tjenester ved at slække på kravene for at blive medlem af EU, så det krigshærgede land kan blive en del af unionen.

Debatindlægget er udgivet, dagen inden at Nato-topmødet i Vilnius i Litauen begynder.

