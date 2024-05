Løkke revser DF for EU-kritisk video i anledning af befrielsen

Dansk Folkeparti får igen kritik for en video på de sociale medier, og en af kritikerne er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

I et klip, det stærkt EU-kritiske parti har lagt op på Facebook og X, ses grynede billeder fra gamle dage og tydelige referencer til befrielsesbudskabet 4. maj år 1945 - men i DF's video er budskabet blevet lavet om til, at danske politikere har overgivet sig til EU.

På X skriver Løkke, at det er "respektløst, historieløst, hovedløst".

Han er ikke den eneste politiker, der reagerer. Løkkes ministerkollega Morten Dahlin (V) skriver i en kommentar til DF's opslag på X, at "det er altså en ommer".

Artiklen fortsætter under annoncen

- Befrielsesdagen handler om befrielsen fra nazisterne. Forstår ikke, at I forsøger at kuppe denne dag på sådan en facon, skriver Dahlin, mens Moderaternes udlændingeordfører, Mohammad Rona, i en kommentar henvender sig til en række blå partier og spørger, om det er "denne blå blok I savner".

Den 4. maj 1945 blev det meddelt, at de tyske tropper havde overgivet sig. Befrielsen skete reelt dagen efter, 5. maj.

DF lægger ikke skjul på, at timingen ikke er tilfældig.

- På årsdagen for befrielsesbudskabet om tyskernes overgivelse har Dansk Folkepartis spidskandidat til EU-valget, Anders Vistisen, indrykket denne meddelelse i en række medier. Danmark er langsomt ved at blive opslugt af EU, der mere og mere ligner en stat. Og der er ingen, der taler om det, skriver partiet på Facebook.

Det er anden gang på kort tid, at DF får kritik for en video på de sociale medier. I slutningen af april gjaldt det en video, hvori der var brugt såkaldt deep fake-teknologi til at skabe en falsk Mette Frederiksen (S), som snakkede om at afskaffe julen.

Dengang forsvarede DF-formand Morten Messerschmidt sig med, at det i hans øjne fremgik tydeligt, at der var tale om et kunstigt indslag. Til DR skrev han i en kommentar, at han havde svært ved at forstå kritikken.

Artiklen fortsætter under annoncen

Anders Vistisen, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, siger, at klippet henviser til en ny EU-traktat, som er på vej, og som i hans øjne "de facto gør, at Danmark ophører med at kunne agere som selvstændig stat".

- Vi har lavet den her video med et glimt i øjet og sætter fokus på, at Danmark fortsat skal være et frit og selvstændigt land. Det er hjerteblod for Dansk Folkeparti.

Vistisen afviser, at videoen skulle være specielt kontroversiel. Videoer som denne er, mener Vistisen, normal praksis i en valgkamp inden europaparlamentsvalget den 9. juni.

- Jeg synes måske, den moralske forargelse er en lille smule malplaceret, siger han.

/ritzau/