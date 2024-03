Løsgænger er blevet væk fra alle folketingsafstemninger i år

Løsgængeren Theresa Scavenius har endnu til gode at tage del i en afstemning i Folketinget i år.

Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har lavet.

Hun har indtil videre været fraværende i samtlige 61 afstemninger, som har fundet sted siden årsskiftet.

Men det findes der en forklaring på, lyder det over for avisen.

- Det, jeg vælger at gøre, er at gå mere kvalitativt til værks. Det vil sige, at jeg vælger nogle enkelte lovforslag ud, og så går jeg i dybden med dem, siger hun.

- Så jeg bruger al min tid på at sidde og læse de her ofte 200 sider lange lovforslag. Så stiller jeg spørgsmål, indkalder til samråd eller spørgetid eller laver ændringsforslag.

- Det vil sige, at jeg kun når meget få lovforslag.

Theresa Scavenius har en fortid i Alternativet, med hvem hun kom i Folketinget tilbage i 2022.

Siden blev hun smidt ud af partiets folketingsgruppe efter en række konflikter, og til sidst valgte hun helt at vinke farvel for at gå egne veje.

