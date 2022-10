Lokalafdeling i 3F genansætter tidligere formand med dobbeltliv

Per Christensen, der er tidligere formand for 3F, er blevet genansat som faglig medarbejder i fagforbundets lokalafdeling i Storkøbenhavn.

Det bekræfter fagforbundet i en pressemeddelelse mandag formiddag, efter at Berlingske tidligere på dagen kunne berette om det samme.

Han stoppede i kølvandet på B.T.'s afsløringer i januar om, at han havde levet et dobbeltliv i adskillige år.

Det er en beslutning, som 3F-ledelsen er uenig i, lyder det i meddelelsen.

- Vi synes ikke, det er klogt, men det er en lokal beslutning i den lokale afdeling. Vi må acceptere, at en lokalafdeling selv bestemmer, hvem de ansætter.

- Det er bestyrelserne i de lokale afdelinger, der vælger deres personale, og her har Storkøbenhavns medlemmer så valgt dette, lyder det i en samlet udtalelse fra forbundets ledelse i 3F.

Det er uvist, om han allerede er tiltrådt stillingen, og om der er tale om en fuldtidsstilling.

Genansættelsen har medvirket til diskussioner internt i forbundet, skriver Berlingske. I januar gav det også anledning til en hidsig debat - både internt og eksternt.

Ifølge B.T. havde den forhenværende formand i en årrække haft flere sideløbende forhold til fire kvinder.

Kvinderne havde ikke kendskab til de andre forhold, formanden havde. Tre af kvinderne stod frem i artiklen, som mediet skrev i januar.

De kunne fortælle om et dobbeltliv, som indebar to bopæle og to sæt bonusbørn.

Den øvrige ledelse i 3F endte med at trække støtten til Per Christensen. Næstformanden, Tina Christensen, begrundede det med, at det i den pågældende situation ikke var muligt at adskille privatliv og arbejdsliv.

- Måske var det engang sådan, at man kunne skille privatliv og arbejdsliv, når man var en fremtrædende figur. Det kan man ikke, når det vedrører forhold af en karakter som i den aktuelle situation.

- Det har både vi og Per Christensen erkendt – derfor stopper han nu som formand i en gensidig forståelse, lød det fra næstformand Tina Christensen tilbage i januar.

Berlingske skriver, at det i flere måneder har været diskuteret, om Per Christensen kunne vende tilbage til 3F.

Jesper Holm, der er lokalformand i Storkøbenhavn, var en af dem, der i januar ikke mente, at privatlivet burde have konsekvenser for arbejdslivet.

Avisen skriver, at det er ham, som har presset på for en tilbagevenden for den forhenværende forbundsformand.

