Lone Aburas skriver stadig godt. Men hendes nye fremtidsroman skuffer

En af de oplagte muligheder ved de romaner, der kaster sig ud i spekulative forestillinger om, hvordan fremtiden kommer til at forme sig, er, at de kan få os til at se på den verden, vi lever i nu og ofte tager for givet, i et nyt, fremmed og kritisk lys. Det gør de gerne ved at forlænge og fordreje tendenser i samtiden ud i fremtiden for på den måde at holde et troldspejl op for vores selvforståelse og samfundsmodel.

Herhjemme møder man blandt andet formen i så forskellige værker som Kaspar Colling Nielsens velfærds- og finanskrisedystopi "Den danske borgerkrig 2018-24" (2013), Charlotte Weitzes klimakatastroferoman "Den afskyelige" (2016) og Olga Ravns arbejdspladsroman fra det 22. århundrede "De ansatte" (2018). Til den liste, der i disse år heldigvis bliver længere og længere, kan vi nu tilføje Lone Aburas’ nye roman, den femte i rækken (dertil kommer to eminente engagerede digtbøger), hvori hun altså forlader den selvbevidste nutidsrealisme og humoristisk-bidende samtidsskildring og -diagnose, som har præget forfatterskabet indtil nu, for i stedet at levere satiren med dystopiske fremtidsbriller på. Den tidsrejse er der ikke kommet noget ubetinget vellykket ud af.