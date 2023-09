Lufthansa fejrer oktoberfest med personale i lederhosen

Lufthansa tager del i den traditionelle Oktoberfest på en række flyvninger, hvor selskabets personale er iført bayerske folkedragter.

Det skriver mediet luftfartsmediet Check-in.dk.

Den 189. udgave af oktoberfesten i tyske München er atter i gang. Og for 17. gang engagerer Lufthansa sig i fejringen.

Første Oktoberfest-flyvning for selskabet var fredag. Søndag vil Lufthansa endnu en gang foretage en såkaldt "Dirndl Flight" til Washington D.C., hvor blandt andet bayerske specialiteter serveres.

I stedet for den klassiske uniform vil de kvindelige kabineansatte bære såkaldte dirndls, mens de mandlige vil være iført lederhosen, skriver Check-in.dk.

Holdet, der flyver rundt i de bayerske folkedragter, kommer dog ikke omkring dansk luftrum. Men en række fly fra München til Mexico City, Washington D.C. og en række europæiske byer vil opleve den bayerske fejring, skriver Lufthansa.

Den tyske Oktoberfest åbnede lørdag ved middagstid officielt. Besøgende havde stået i kø i timer for at få lov til at være med på den første dag på festivalen.

Fra lørdag og de næste godt to uger frem ventes omkring seks millioner gæster fra hele verden at lægge vejen forbi den traditionsrige ølfestival.

Dette års festival står til at blive to dage længere end normalt. Den varer indtil 3. oktober.

/ritzau/