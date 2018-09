Udstilling viser Lundbyes lidenskabelige hjerterytme

4 stjerner

Lille udsøgt udstilling med Johan Thomas Lundbyes tegninger, hvor selvet spejles i naturen

I anledning af 200-året for Johan Thomas Lundbyes fødsel har Den Hirschsprungske Samling viet en sal til kunstnerens tegninger. De hænger så til gengæld også fra gulv til loft i en harmonisk, gammeldags galleriophængning. Til lejligheden har museet fået lavet en smuk lille trappestige i træ, så beskueren også kan tage de tegninger, der hænger øverst, i øjesyn. Det er en god idé. For Lundbyes tegninger er fulde af små, sigende detaljer og ofte flere motiver, der krydser ind over hinanden.

Lundbye er en af dansk romantiks mest interessante malere, men hans tegninger indtager alligevel en helt særlig plads. Man kan hævde, at det er i tegningerne, man finder Lundbyes hjerterytme. I tegningerne med den fine streg og de mange detaljer er han intim og indfølt på en måde, der er rørende. Ingen går fra Lundbyes tegninger uberørt, fordi de hver især er så tæt inden under kunstnerens personlige liv, ja, i en vis forstand er de hans sjæls spejl.

Udstillingen på Hirsch-sprung rummer henved 80 af Lundbyes tegninger, og på en rundgang i museet kan beskueren tillige supplere med eksempler på hans maleri. Museets samling af Lundbye hører til landets fineste, og det er en gave at kunne se så stor en præsentation af hans i alle henseender sarte tegninger, der ikke normalt hænger fremme. En gave, fordi tegningerne udgør en slags parallel til Lundbyes breve og dagbøger. De har samme flygtige anslag og samme intimitet og åbenhjertighed. De er blade fra livets bog. I Lundbyes tilfælde en kort, intens og følelsesfuld eksistens, inden han i 1848 mistede livet ved en vådeskudsulykke, kun 29 år gammel.

Flere af Lundbyes tegninger er udført på et linjeret papir i tværformat, hentet fra, hvad forskningen har kaldt ”Den lange bog”. Det er en gammel regnskabsbog, en såkaldt brækket folio, som Lundbye fik af godsejerdatteren fra Vedbygaard, Louise Marie Neergaard. Som det fremgår af Lundbyes breve og dagbøger, var hun hans korte liv igennem hans hjertes udkårne. Men Lundbye fik aldrig erklæret sig over for hende, endskønt kærligheden var gengældt. Måske ønskede Lundbye det sådan, selvom hans dagbog vidner om de størst tænkelige følelsesmæssige kvaler. Men Lundbyes kærlighed til Louise Marie Neergaard var, som forskeren Klaus P. Mortensen har skrevet, ”inderst inde en drøm om en samhørighed, der gik forud for bevidstheden om den kønslige identitet”. Lundbye ønskede, at parret skulle kunne forblive i deres barnlige uskyld over for hinanden, eller ligefrem kunne springe direkte fra ungdommens forelskelse til alderdommens tilsyneladende kønsligt fordringsløse tilværelse. Den drøm kunne jo ikke realiseres, så Lundbye valgte at lade forholdet blive ved det, som hans samtidige Søren Kierkegaard betegnede som ”sjælelig elskov”.

I en tegning i det karakteristiske ”lange” tværformat har Lundbye afbildet Louise Marie Neergaard ved en stendysse. Hun sidder med ryggen til kunstneren med en kyse om hovedet og synes undseelig ved dyssens store kampesten. Hun er identisk med Lundbyes drøm. Tæt på i følelsen, og dog fjern, et billede på hans sjælelige længsel og tegnede elskov. Regnskabsbogens påtrykte linjer forlener tegningen med en sær fremmedhed. Lundbye har skullet tegne sine organiske linjer ind mellem nogle givne strukturer, beregnet til helt andre formål.