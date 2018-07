Lykke Friis bliver korrespondent for Berlingske

Den tidligere klima- og energiminister skal være tysklandskorrespondent for Berlingske fra efteråret.

Hun har markeret sig som en af Danmarks førende forskere i EU, hun har været klima- og energiminister, hun har været prorektor for Københavns Universitet og europapolitisk chef i Dansk Industri.

Og nu bliver Lykke Friis avisjournalist. Hun skal nemlig være Berlingske Tidendes korrespondent i Tyskland, oplyser avisen.

Hun skal både "dække Tyskland og se ud på Europa", skriver avisen.

Berlingskes udlandsredaktør, Ida Ebbensgaard, kalder det fantastisk at få Lykke Friis med om bord.

- Hun har i årevis været den stærkeste stemme herhjemme, når det gælder Tyskland, og hendes viden om Europa er uovertruffen, siger Ebbensgaard til Berlingske.

- Hun mestrer hele repertoiret: en dygtig formidler, en skarp analytiker, og hendes store engagement smitter overalt, hvor hun kommer.

Lykke Friis flytter til Tyskland i løbet af efteråret 2018.

Hun kalder jobbet for en ungdomsdrøm.

- Jeg glæder mig meget til at bringe læserne endnu tættere på Tyskland, lige fra politik til tysk kultur, udtaler hun.

Ud over sin ivrige formidling af EU-stof og tysk politik er Lykke Friis kendt for sin store passion for fodbold, særligt den tyske af slagsen.

Hun har en ph.d. i international politik og meldte sig ind i Venstre, da hun blev udnævnt til minister i 2009.

Hun blev valgt til Folketinget i 2011, men udtrådte, da hun blev udnævnt til prorektor for Københavns Universitet i 2013.

/ritzau/