Lykkemuseum i Danmark vil gøre folk klogere på det gode liv

Et lykkemuseum i København åbner til sommer. Det skal gøre folk klogere på forestillingen om det gode liv.

Danmark har igennem en lang årrække været at finde i toppen af den årlige "World Happiness Report" som et af verdens lykkeligste lande, ligesom den danske hygge er blevet et kendetegn for landet verden over.

I 2013 opstod den danske tænketank Institut for Lykkeforskning, der forsker i lykke.

Og næste skud på stammen bliver et lykkemuseum, som instituttet åbner dørene for i København til maj.

Lykkemuseet og Institut for Lykkeforskning ledes af Meik Wiking, der håber, at museet på 240 kvadratmeter kan gøre de besøgende klogere på lykken og dens historie.

- Vi får mange henvendelser på instituttet fra folk, der gerne vil besøge os. Det er nok fordi, det lyder som det her magiske sted, hvor folk forventer, at vi sidder og spiser is og klapper hundehvalpe hele dagen.

- Museet bliver en ventil til et sted, hvor folk kan få indsigt. Vi vil gøre folk klogere på lykken. Hvad er forestillingen om det gode liv, hvordan måler man livskvalitet, og hvad betyder vores samfund med tillid og skat for lykken, siger Meik Wiking.

Museet bliver interaktivt med forsøg, tankeeksperimenter og et indblik i lykkens historie og de nordiske landes rolle.

Det åbner i Admiralgade i København i maj 2020 og er fuldt finansieret af Institut for Lykkeforskning.

Prisen bliver 95 kroner for voksne og 65 kroner for børn. Meik Wiking håber på 20.000 besøgene om året.

/ritzau/