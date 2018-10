Litteraturprofessor: Digterne har en evne til at fornemme, når noget nyt er på vej

Der findes en mangfoldighed af strømninger i samtidens digtekunst, mener litteraturprofessor og mangeårig anmelder her ved Kristeligt Dagblad Peter Stein Larsen, som er aktuel med bogen ”Lyriske linjer”

Der var engang, hvor et digt bestod af korte sætninger i en velordnet og afgrænset strofisk opbygning. Sådan er det ikke mere. I dag kan et digt være lige så langt som en novelle eller en roman, det kan bestå af ganske få ord, eller det kan være opbygget af tekster, der har sin rod i reklamer, telefonbøger eller andre genrer, som vi ikke forbinder med litteratur.

”De litterære genrer er i opløsning, og man kan sige, at især lyrikken er blevet en genre, der opsuger alle mulige typer af tekster i sig. Det kan være prosa, fortællende former, dramatiske former, blandinger mellem digt og billede og blandinger mellem digte og musik. Dertil kommer, at lyrikken også indholdsmæssigt spænder vidt. Der findes en mangfoldighed af forskellige strømninger og ikke længere én enkelt tendens, der dominerer.”

Det siger Peter Stein Larsen, professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet og aktuel med bogen ”Lyriske linjer”.

Til bogens forside har Peter Stein Larsen valgt billedet ”Die kleinen Bergziegen” af den tyske maler Franz Marc (1880-1916), som han holder meget af. Billedet er en farvemættet komposition af mere eller mindre abstrakte dyr og planter og en række søjler eller linjer, der går både lige og skråt. På samme måde ser han den kunst, som samtidens lyrikere udfører: Den er farverig og går i alle retninger.

”Hver gang der udkommer et nyt digt eller en digtsamling, er definitionerne til forhandling, og vi spørger os selv: Hvad er et digt? Det ser jeg som en stor fordel. Når man udvikler nye former, så giver man også plads til nye erfaringer, og det gør lyrikken mere interessant,” siger han.

I sin bog beskæftiger han sig med fem tendenser, som han, trods mangfoldigheden, ser som de vigtigste strømninger i den nyere litteratur: dansk identitet, det økokritiske, det apokalyptiske, de lange former og det konceptuelle.

I afsnittet om dansk identitet afdækker han blandt andet, hvordan nationalfølelse og fremmedhad udtrykkes i lyrikken, og om man kan aflæse, hvad det særligt danske er i dansk poetisk tradition. De økokritiske lyrikere arbejder med at opløse modsætningen mellem mennesket og naturen, mens det apokalyptiske beskriver kriseramte tilstande, der fører hen imod verdens undergang. I afsnittet om de lange former giver Peter Stein Larsen en indgang til de såkaldte langdigte, og i bogens sidste afsnit handler det om en konceptuel tilgang til lyrik.