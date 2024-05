Lyt til dig selv: Indre monolog kan styrke vores sproglige evner, men det er ikke alle, der har den

Indtil nu har man gået ud fra, at alle mennesker har en indre stemme, der kommenterer tilværelsen på godt og ondt. Ny dansk forskning viser imidlertid, at 5-10 procent ikke har en sådan indre monolog, og det kan have betydning for de sproglige evner