M-profils kreds om anklager: Det ligger på Jons bord

Moderaternes folketingsmedlem Jon Stephensens opstillingskreds vil ikke blande sig i de mange historier, som flere forskellige medier har bragt om den tidligere teaterdirektør de seneste dage.

Blandt andet bliver Jon Stephensen anklaget for magtmisbrug, trusler og manipulation af skuespillere og ansatte i teaterbranchen.

Han er også anklaget for at have forfalsket et af Aveny-T's bestyrelsesmedlemmers underskrift.

- Vi har ikke rigtig andet at tilføje, end hvad vi allerede har udtalt fra kredsens side af. Det ligger på Jons bord, udtaler politisk sekretær for Moderaterne i Københavns Storkreds Katja Piecko.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det lyder måske lidt overfladisk, men vi tænker sådan set ikke så meget over det. Lige nu koncentrerer vi os om, at vi snart skal til et årsmøde, og der er en politisk agenda der, som vi skal forholde os til.

Moderaterne holder landsmøde den 25. marts, hvor alle de lokale kredse og baglandet mødes i Vejle.

- Hvad der er sket i Jons liv, før han er indtrådt i politik, det er ikke noget, vi skal forholde os til yderligere, end hvad vi allerede har gjort, siger Katja Piecko.

Fredag aften bragte TV 2 et længere interview med Jon Stephensen, hvor han gentager den undskyldning, som han kom med på Facebook onsdag. Men han siger samtidig, at han har "helt andre oplevelser".

- Jeg kan ikke kommentere enkeltsituationer. Der er nogle, som jeg godt kan genkende, andre, hvor jeg tænker: "Sådan synes jeg nu ikke helt, at jeg ser det". Der er flere nuancer, siger Jon Stephensen til TV 2.

- Det kan ses fra to sider. Sådan er det med de fleste af de ting, du nævner.

Blandt andet fortæller en skuespiller, som arbejdede sammen med Jon Stephensen på teateret Aveny-T i 2020, at Jon Stephensen delte et billede af hende mod hendes vilje.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den udlægning kan Jon Stephensen ikke genkende, har han sagt til flere medier.

Det er over efterhånden lang tid, at medier har bragt kritiske historier om Jon Stephensens fortid som teaterdirektør for både Gasværket og Aveny-T.

Det seneste er, at DR Nyheder skriver, at Aveny-T i efteråret 2021 betalte 20.000 kroner for en Airbnb-lejlighed til Jon Stephensen, mens hans egen bolig blev renoveret.

Det beløb blev dog ikke opgivet til skat.

Jon Stephensen blev fyret som teaterdirektør fra Aveny-T i maj sidste år. Han blev valgt til Folketinget for Moderaterne ved valget 1. november.

/ritzau/