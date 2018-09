Filmatiseringen af Tjekhovs "Mågen" får aldrig rigtig luft under vingerne

3 stjerner

Tjekhovs antydningsteater bliver til udstyrsstykke i skinnende velspillet filmatisering af ”Mågen”

Åhh, disse mødre og sønner. Shakespeares Hamlet ønsker Gertrud gammel og frigid. Sofokles’ Ødipus gifter sig med sin mor, Iokaste. Og Tjekhovs Konstantin Trepljov angler efter sin mor Irina Arkadinas anerkendelse. Disse mødre og sønner.

Konstantin og Irina står i hjertet af et af Tjekhovs fire største skuespil, ”Mågen” fra 1896. Stykkets flerstemmige realisme tugter stakkels hjerter på randen af sammenbrud. Uforløste længsler, bristede drømme og jalousi bærer hver en replik, mens den egentlige handling foregår uden for scenen. Selvmord, barnedød, utroskab, fornedrelse sker inden eller efter tæppefald hos Tjekhov. Dette antydningens teater bliver i Michael Mayers instruktion og Stephen Karams manuskript mere til et udstyrsstykke.

Vi ser geværet i Konstantins hånd, får første del af fjerde akt serveret som prolog. Vi ved mere end karaktererne, mere end Tjekhov ville lade publikum vide. Og hvordan virker det så? Jo, alt andet end radikalt, ikke som et nybrud.

Den fattige lærer Medvedenko (Michael Zegen) elsker Masha (Elisabeth Moss), der bærer sort i sorg over livets tunge lod. Hun elsker Konstantin (Billy Howle), som higer efter sin mors kærlighed, mens han både sværmerisk og fuld af tungsind elsker den unge Nina (Saoirse Ronan), der til gengæld er forelsket i den berømte forfatter Boris (Corye Stoll), der danner par med Konstantins mor Irina (Annette Bening), som også lægen Dorn (Jon Tenney) en gang har elsket. Nu deler lægen ved lejlighed seng med godsforvalterens hustru Polina (Mare Winningham), mor til Masha.