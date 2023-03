Macklemore og Tobias Rahim spiller til Fredagsrock

Om under en måned slår Tivoli dørene op til Fredagsrock, når Eee Gee og Soleima spiller dobbeltkoncert.

Det er den første af et tætpakket program på 24 koncerter med både danske og internationale stjerner i forlystelsesparken i København.

Det skriver Tivoli i en pressemeddelelse.

I alt skal 31 grupper og artister spille op til fest i Tivoli.

Blandt andet kan man opleve danske navne som Jada, Hans Phillip, Thomas Helmig og TV2 på programmet. Tobias Rahim står for årets sidste koncert 22. september.

- Set over en hel sommersæson er Fredagsrock faktisk Danmarks største musikfestival, og så foregår koncerterne endda i et sommerpyntet Tivoli midt i landets hovedstad.

- Det har vi grund til at være stolte af som by og som verdens smukkeste forlystelseshave, der fylder 180 år i år, siger Frederik Wiedemann, som er kulturdirektør i Tivoli i pressemeddelelsen.

Men det er ikke kun danske navne, som gæster scenen i parken.

Man kan også opleve den amerikanske rapper Macklemore på scenen i Tivoli 21. juli. Andre internationale navne er Rick Astley og gruppen Deep Purple.

Syv af årets koncerter er dobbeltkoncerter. Ud over Eee Gee og Soleima er der blandt andet dobbeltkoncerter med de danske sangerinder Annika Aakjær og Lis Sørensen.

I sommermånederne kommer der til at være ekstra meget musik i Tivoli. Dels bliver der varmet op til Fredagsrock med koncerter fra klokken 16.

Men Tivoli planlægger også, at der skal være koncerter både klokken 19 og 22 i de måneder. Hvilke navne, man kan opleve til de tidligere koncerter, bliver offentliggjort senere, skriver parken i pressemeddelelsen.

Tivoli forventer, at der bliver stor interesse for de to koncerter med Thomas Helmig og for koncerterne med Macklemore og Tobias Rahim.

Derfor kræver det ud over billet en pladsreservation, hvis man vil opleve dem på scenen.

Tivoli skriver i pressemeddelelsen, at pladsreservationen er gratis, og at man kan reservere plads fra 14 dage før den koncert, man vil se.

2023 er den 26. sæson for Fredagsrock i Tivoli.

