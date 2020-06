Macron aflyser stor militærparade på Frankrigs nationaldag

Markering af fransk nationaldag flyttes i år til Concordepladsen i Paris, hvor indsats mod coronavirus hædres.

Præsident Emmanuel Macron aflyser den stort anlagte militærparade på Bastilledagen - den franske nationaldag 14. juli.

I stedet vil der blive holdt en ceremoni på Concordepladsen i Paris, oplyser Macrons kontor.

Der vil dog være den traditionelle overflyvning af det franske luftvåben.

Men i år vil hæren blive hædret for sin deltagelse i at bekæmpe coronaepidemien.

Det samme vil det franske sundhedsvæsens frontpersonale i kampen mod den dødelige sygdom Covid-19, lyder det i en erklæring fra Élysée-palæet, den franske præsidents embedsbolig.

Der vil være cirka 2000 soldater til stede på Concordepladsen. Men det bliver med ordre om at holde fysisk afstand.

En af de mange, der tidligere har været imponeret over militærparaden i Paris, var USA's præsident, Donald Trump, i 2017. Han meddelte bagefter, at sådan en ville han også have i USA.

Det er dog ikke lykkedes endnu.

/ritzau/dpa