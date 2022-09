Macron: Ruslands plan om folkeafstemninger er en parodi

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kalder Ruslands bebudede folkeafstemninger i det østlige Ukraine for "en parodi". Det skriver AFP.

– Jeg mener, at det Rusland lancerer her, er en parodi. Enhver stemme for annektering ville være juridisk meningsløs, siger Macron til journalister i New York ved FN's Generalforsamling.

Udtalelsen fra Macron kommer, kort tid efter at Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, fordømte Ruslands "falske skuefolkeafstemninger" i det østlige Ukraine.

- Disse skuefolkeafstemninger må fordømmes af det internationale samfund, sagde Scholz og tilføjede, at "disse falske afstemninger ikke kan accepteres, og ikke er omfattet af folkeretten og af internationale love."

Russiskstøttede separatister i Luhansk og Donetsk siger, at de vil afholde folkeafstemning mellem den 23. og 27. september om at blive annekteret af Rusland. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har også fremsat en stærk fordømmelse af "ethvert russisk forsøg på at legitimere dets kontrol over besatte regioner i Ukraine gennem falske folkeafstemninger."

- Ukraine har fuldstændig ret til at genoprette deres territoriale integritet. Enhver falsk afstemning vil endnu engang være en demonstration af Ruslands dybe foragt for folkeretten, hedder det.

Hvordan det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre at afholde folkeafstemninger i de krigshærgede områder om få dage er uklart.

USA og EU har gentagne gange advaret mod sådanne folkeafstemninger og omtalt dem som fingerede og uretmæssige.

/ritzau/AFP