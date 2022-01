Madammekævl og museumsgenstande. Her er seks nye bøger om kulturhistorie

Indenfor i jomfruklosteret

Roskilde Kloster (Sortebrødre Kloster) var oprindeligt et kloster for dominikanermunkeordenen i 1200-tallet, men blev i 1699 til såkaldt ”jomfrukloster” for ugifte, adelige kvinder. Det blev stiftet af adelsfruerne Margrethe Ulfeldt og Berte Skeel, der begge var blevet enker, efter at deres mænd var døde i krig. De fik den tanke at opkøbe klosterbygningerne og lave et hjem for de finere ”fremtidsløse hjemmedøtre”, som det en anelse ufølsomt blev kaldt. Men klosteret har ikke kun været ren opbevaring, det har også været virksomhed, landbrug og arbejdsfællesskab, befolket af mænd såvel som kvinder.