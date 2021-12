Madhistoriker: Egnsretter kan få børnene hjem

Den danske madkultur har – på tværs af landets egne – igennem tiden været meget ens, fordi man i det meste af landet har haft adgang til de samme råvarer. Derudover har den gamle bondemad skullet sørge for, at man havde energi nok til hele dagen i marken. Pengene var også små, så der var tradition for at bruge alt maden og genbruge rester i løbet af ugen i grød. Hele idéen om egnsretter er derfor noget, som opstår ret sent i Danmark. Det er først i guldalderen i 1800-tallet, hvor interessen for det nationale stiger, og man begynder at dyrke bondekøkkenet som egnsretter. Det fortæller Bettina Buhl, madhistoriker og museumsinspektør på Det Grønne Museum.

