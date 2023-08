Madonna er rask og spiller koncerter til efteråret

De fleste af Madonnas koncerter i Nordamerika har nu fået nye datoer, efter at den 64-årige sangerinde i slutningen af juni blev indlagt på intensivafdelingen på grund af en bakteriel infektion. Det skriver Live Nation i en pressemeddelelse.

Den nordamerikanske del af turneen "The Celebration Tour" starter umiddelbart efter de oprindeligt annoncerede datoer i Storbritannien og Europa.

Madonna skyder den nordamerikanskle del af turneen i gang 13. december i Brooklyn, New York.

Billetter til de originale datoer vil gælde til de nye datoer, bortset fra de koncerter, der foregår i Los Angeles og koncerten i Madison Square Garden, New York. Disse billetter refunderes, og der vil være mulighed for at købe billetter til nye datoer.

En håndfuld koncerter er aflyst. Det gælder 27. juli 2023 i Tulsa, Oklahoma, 22. december 2023 i Nashville, Tennessee, 15. januar 2024 i San Francisco, Californien, 18. januar 2024 i Las Vegas, Nevada og 20. januar 2024 i Phoenix, Arizona. Billetprisen vil blive refunderet.

Koncerterne i Royal Arena i København finder fortsat sted 25. og 26. oktober 2023.

Turnéen er tænkt som en hyldest til Madonnas musik de seneste 40 år.

Madonna, der er født Madonna Louise Ciccone, er ifølge den amerikanske pladebranche den bedst sælgende kvindelige sangerinde i historien.

Hun har solgt over 300 millioner album verden over, siden hun udgav debutalbummet "Madonna" i 1983.

Blandt Madonnas megahits er sange som "Like a Prayer", "Like a Virgin" og "Hung Up".

Sidst Madonna gav koncert i Danmark, var i 2015. Dengang gæstede hun Boxen i Herning.

