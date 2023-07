Madonna i bedring efter alvorlig sygdom

Der er håb for verdensstjernen Madonnas koncert i Danmark til oktober. Det fremgår af den 64-årige sangerindes Instagram, hvor hun mandag aften skriver, at hun er i bedring.

I slutningen af juni skrev hendes manager, at hun var indlagt på en intensivafdeling på grund af en alvorlig bakteriel infektion.

Det betød, at popstjernens kommende "Celebration"-turné blev udskudt. Den var planlagt til at starte 15. juli i år og vare indtil slutningen af året.

Madonna skriver mandag aften dansk tid på Instagram, at hun for nu fokuserer på sit helbred og forsikrer sine fans, at hun er tilbage hurtigst muligt.

Den nuværende plan er ifølge Madonna at starte sin verdensturné i Europa til oktober.

- Min første tanke, da jeg vågnede på hospitalet, var mine børn.

- Min næste tanke var, at jeg ikke ville skuffe nogen, der havde købt billet til min turné, skriver Madonna på Instagram.

I alt skulle Madonna forbi 35 byer fordelt rundt i verden, og herhjemme i Royal Arena i København til oktober.

Turnéen er tænkt som en hyldest til 64-årige Madonnas musik de seneste 40 år.

- Jeg er spændt på at udforske så mange sange som muligt i håb om at give mine fans det show, de har ventet på, udtalte Madonna i en pressemeddelelse, da turnéen blev offentliggjort i januar i år.

Madonna, der er født Madonna Louise Ciccone, er ifølge den amerikanske pladebranche den bedst sælgende kvindelige sangerinde i historien.

Hun har solgt over 300 millioner album verden over, siden hun udgav debutalbummet " Madonna " i 1983.

Blandt Madonnas megahits er sange som "Like a Prayer", "Like a Virgin" og "Hung Up".

Sidst Madonna gav koncert i Danmark, var i 2015. Dengang gæstede hun Boxen i Herning.

