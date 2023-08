Oscarkandidat viser Mads Mikkelsen i kamp på den jyske hede

Den danske oscar-komité har udvalgt tre film, der skal kæmpe om at blive Danmarks endelige bud på en oscarkandidat.

Det oplyser Det Danske Filminstitut torsdag.

Komitéen har vurderet, at det er filmene "Bastarden" af Nikolaj Arcel, "Når befrielsen kommer" af Anders Walter og "Apolonia, Apolonia" af Lea Glob, som har størst chance for at vinde i kategorien Bedste Internationale Film.

- De tre kandidater har alle det internationale potentiale, der skal til for at komme i spil til en oscarnominering, siger Jacob Neiiendam, chef for Filminstituttets Internationale afdeling og forperson for komitéen i en pressemeddelelse.

"Bastarden" handler om den fattige soldat Ludvig Kahlen, der er spillet af Mads Mikkelsen. Soldaten kommer til den jyske hede i 1755 med en ambition om at opdyrke jorden. Han kommer dog i karambolage med en godsejer, der mener, at heden tilhører ham.

Det er ikke første gang, at Nikolaj Arcel får nomineret en film med Mads Mikkelsen i hovedrollen. Sidst var i 2013 med "En kongelig affære".

"Når befrielsen kommer" udspiller sig på Ryslinge højskole. Her er forstanderfamilien i et svært dilemma, da skolen skal være interneringslejr for tyske flygtninge, der kommer til Danmark lige før og efter befrielsen i 1945.

Dokumentarfilmen "Apolonia, Apolonia" vandt sidste år hovedprisen på dokumentarfestivalen IDFA - International Documentary Filmfestival Amsterdam.

Publikum følger over 13 år Apolonias personlige og kunstneriske udvikling fra ungt talent til en del af den kommercielle kunstverden.

- Filmene er skabt af tre markante og meget forskellige filmskabere, der til sammen viser spændevidden i dansk film, siger Jacob Neiiendam.

Den endelige kandidat findes den 26. september.

Hvert land skal indstille én film til en nominering i kategorien Bedste Internationale Film.

Fire danske film har tidligere vundet en Oscar i den kategori.

Gabriel Axels "Babettes gæstebud" i 1988, Bille Augusts "Pelle Erobreren" i 1989, Susanne Biers "Hævnen" i 2011 og Thomas Vinterbergs "Druk" i 2021.

Nomineringerne uddeles den 23. januar næste år, mens prisuddelingen finder sted den 10. marts 2024.

/ritzau/