Magasin: Få inspiration til kunst og kultur netop nu

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Hvorfor malede Johannes Vermeer så få værker? Hvad er det for skjulte budskaber, hans billeder rummer? Og hvordan fik hans malerier den udsøgte kunstneriske kvalitet, de har? Ja, hvordan blev billederne overhovedet til?

I Amsterdam bringer den hidtil største udstilling med Vermeer ny viden frem om den nederlandske barokmalers maleri – og om hans forhold til tro, viden og erotik.

Det kan du læse mere om i søndagens udgave af Kristeligt Dagblads Magasin, der handler om nyt fra den danske og internationale kunstscene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tak, fordi du læser med.