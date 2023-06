Magasin: Har vi set bunden af drukkulturen?

Dette er introteksten til Kristeligt Dagblads Magasin om alkoholkultur. Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Smagen af øl, duften af en nyoptrukket flaske rødvin og lyden af klirrende champagneglas. Mange forbinder alkohol med noget positivt, og selvom dens skadelige virkninger i dag er velkendte, drikker danskerne meget. “Der er noget dansk over at kunne drikke en masse øl,” lyder det på side 8, og sådan har det været i mere end 1000 år.

Men der er også tegn på ændringer i alkoholkulturen. Salget af alkoholfrie øl er godt og vel firedoblet siden 2014, og en livsstil med ingen eller begrænset indtag af alkohol ved navn sober curious vinder frem. Er de nye tendenser et udtryk for, at vi har set bunden af drukkulturen?

Der er noget i gære, mener livsstilsekspert Anne Glad. I samfundet er der fokus på sundhed, og vi skal arbejde til langt op i livet. “Og det er svært at være aktiv og holde sig mentalt skarp og dynamisk, hvis man har en hverdag med pimperi,” siger hun på side 4.

Vi må dog huske, at alkohol ikke kun har negative virkninger, minder filosof Arno Victor Nielsen om. “Det er vigtigt at have et liv med nydelse, mens man er her, og det burde Sundhedsstyrelsen tænke ind i deres vejledninger og beregninger,” som han siger på magasinets sidste side.

Kristeligt Dagblads Magasin samler hver søndag de bedste artikler, der tidligere har været bragt i print- og netavisen, om et af tidens vigtige emner. I denne uge om alkoholkultur.

