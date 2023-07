Magasin: Hvad er kreativitet?

Dette er introteksten til magasinet "Kunsten at skabe". Klik her for at læse magasinet (kun adgang for abonnenter).

Den kreative proces er sagnomspundet, frustrerende og magisk. Hvad vil det sige at skabe? Hvordan går kunstneren til den kreative proces? Og hvad gør den kreative proces ved kunstneren?

De spørgsmål søger vi svar på i dette magasin, der består af interviews med en række kunstnere, som Kristeligt Dagblad har besøgt i deres værksteder.

Musiker Jenny Rossander, også kendt som “Lydmor”, der er på forsiden af magasinet, oplever den kreative proces som meget, meget intens. Selvom hun lever af at lave musik, føler hun, at hun skal lære det hele forfra, hver gang hun skriver en ny sang.

"Når man sidder midt i processen, er det som at være i krig. Det stormer, og jeg kan ikke finde ud af ikke at have det sindssygt midt i en proces,” siger hun bagerst i magasinet.

En lidt mere positiv udlægning af den skabende proces kommer fra forfatter Jesper Wung-Sung, som du kan møde på side 4. Han siger:

”Dagen kan være fuld af solskin eller dejlige oplevelser med gode mennesker, men det bliver kun en god dag, hvis jeg også har fået skrevet. Det bringer mig i vater.”

Det er nogle nedslag i ugens magasin, der altså handler om kunsten at skabe.

Tak, fordi du læser med.