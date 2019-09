Magasin: Wien er verdens bedste by - København nier

Damaskus er den værste storby i verden at leve i, mens Wien er den bedste, mener The Economist.

Det amerikanske magasin The Economist laver hvert år et indeks over hvilke storbyer i verdenen, der er bedst at leve i. Og for andet år i træk er prisen gået til den østrigske hovedstad, Wien.

København er igen placeret på en niendeplads som den eneste anden vesteuropæiske by i top ti, der ellers består af byer fra Australien, Canada og Japan.

Indekset laves ved at give byerne karakterer på 130 parametre fordelt på kategorierne stabilitet, sundhedstjenester, kultur og miljø, uddannelse og infrastruktur.

Wien har scoret 99,1 ud af 100 mulige point. København har fået 96,8 point.

Generelt set er det de vesteuropæiske byer, der gennemsnitligt ligger højest i opgørelsen, mens storbyerne i Afrika syd for Sahara har det laveste gennemsnit.

Det er særligt den nigerianske hovedstad, Lagos, der med under 40 point trækker ned.

Det er dog ikke den værste storby på listen. Her finder man Damaskus i Syrien. Her har den ligget de seneste mange år og gør det igen i år.

Prisen for det søde liv i verdens bedste storbyer opgøres i en anden opgørelse, som udgives hvert år i marts.

Her lå København højere med en syvendeplads, mens Wien ikke var at finde noget sted i top ti.

I opgørelsen over livskvalitet hæfter The Economist sig ved den østrigske "Wienercafé-kultur" samt "en overflod af musik og kunst" og "den storslåede arkitektur" i Wien.

I sin begrundelse skriver The Economist videre:

- Megen kriminalitet og skidt infrastruktur trækker store byer såsom London, New York og Paris ned i tabellen på trods af deres kulturelle og kulinariske attraktioner.

Når man kommer lidt ned af listen, er bedømmelsen også sårbar over for naturens luner.

Eksempelvis er årets højdespringer på listen Puerto Ricos hovedby, San Juan. Puerto Rico blev i efteråret 2017 ramt af to store orkaner - Irma og Maria - og pådrog sig store skader.

The Economist noterer, at store dele af byens forbedringer skyldes, at der bruges store summer på at opbygge infrastruktur og et sundhedssystem efter de to orkaner.

